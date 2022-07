In het water bij de Oosterdokskade in het centrum is het lichaam van een overleden man gevonden. De politie is bezig om het lichaam uit het water te halen.

De politie kreeg rond 15.50 uur een melding dat er persoon in het water zou liggen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de agenten ter plaatse het onder controle hebben en dat het lichaam zo snel mogelijk uit het water wordt gehaald. Rechercheurs van de politie gaan proberen de identiteit van de overleden man vast te stellen en of er sprake is geweest van een misdrijf.