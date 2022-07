In het Amsterdam-Rijnkanaal is zondagavond ter hoogte van de Nesciobrug een lichaam gevonden. De politie heeft het lichaam kunnen identificeren. Het gaat om een man die al een week werd vermist. De politie gaat er niet vanuit dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie kwam rond 21.30 ter plaatse nadat voorbijgangers het lichaam hadden zien drijven. Met hulp van Rijkswaterstaat werd het lichaam vervolgens uit het water gehaald. Het gebied werd kort nadat het lichaam gevonden was, voor een paar uur afgesloten. Omdat de politie niet uitgaat van een misdrijf, wordt het voorval niet verder onderzocht.