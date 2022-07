Het GVB kampt nog altijd met een reizigerstekort: kantoormensen werken vaker thuis en de toeristenaantallen zijn nog niet op het niveau van voor corona. Zoals het er nu naar uitziet, zal de overheid vanaf 2023 niet langer extra bijspringen en is het GVB mogelijk gedwongen om lijnen te schrappen. Voor sommige Amsterdammers zal het dan lopen worden.

Niet-rendabele lijnen zijn als eerste aan de beurt. Het gaat hierbij vooral om trajecten in buitenwijken waar bussen regelmatig niet vol zitten. Het kan een grote impact hebben.

"Als je geen auto hebt, of je kunt niet fietsen, of met name ook oudere mensen of je moet naar het ziekenhuis dan is het heel erg als ze niet weg kunnen", aldus Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover.

Ook reizigers zelf voorzien problemen: "Ik vind het heel erg, want dan is alles veel moeilijker bereikbaar", vertelt een passagier.

Het verdwijnen van de buslijnen zal voor sommige Amsterdammers zelfs betekenen dat grote delen van de stad ontoegankelijk worden. "We hebben geen auto, dus we zijn afhankelijk van de tram en de bus." Lopen of fietsen lijkt voor veel reizigers de enige andere optie, al is dat ook niet voor iedereen mogelijk: "Ik ben 83" vertelt een van hen. "Het is gewoon verschrikkelijk", zegt iemand anders.

Het GVB hoopt dat onderhandelingen tussen de provincies, vervoersautoriteiten en staatssecretaris Heijnen uiteindelijk toch nog tot een oplossing zullen leiden. Vonk benadrukt eveneens het belang van staatssteun, al ziet hij toch ook nog andere mogelijkheden: "De vervoerregio heeft toegezegd 30 miljoen euro extra te willen besteden aan het openbaar vervoer volgend jaar. Wie weet kan het op die manier tegengehouden worden."