Bewoners van Noord en Broek in Waterland hielden vandaag op een brug bij de IJtunnel een protest om steun te betuigen aan de boeren. Ook protesteerden ze tegen het kabinet.

Volgens een van hen, Patrick van Bronswijk uit Floradorp, vindt het protest al de hele week plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De demonstranten staan met omgedraaide Nederlandse vlaggen en boerenzakdoeken op de brug.

"Wat me opviel was dat er veel steun was", zegt Van Bronswijk. Van touringcars en auto's die uit de IJtunnel komen en toeteren. En van metrobestuurders. Ik ben wel van plan om vaker te gaan."

Er wordt niet alleen tegen de stikstofplannen geprotesteerd. "Het is gewoon een beetje hetzelfde als met de 'Gele Hesjes'. Het is gewoon een beetje alles, het gaat totaal de verkeerde kant op. Het zijn hele vredelievende mensen, geschoold en die werken, die terechte zorgen hebben."

Vandaag waren er zo'n veertig actievoerders, maar Van Bronswijk verwacht er komende week nog meer.