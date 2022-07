Bewoners van het Christine Stoetzhof in Slotervaart zijn vannacht opgeschrikt door een explosie. Meerdere woningen en auto's zijn beschadigd geraakt.

De explosie vond rond 2.00 uur vannacht plaats. Bewoners van de straat zeggen tegen AT5 dat het om een granaat ging. Een woordvoerder van de politie houdt het vooralsnog op een explosief. Hij spreekt van een 'behoorlijke klap'. "Er waren veel ramen gesneuveld en auto's beschadigd."

Een explosievenverkenner van de politie, de forensische opsporing en recherche hebben vannacht onderzoek gedaan. Er is nog niemand opgepakt.

De politie hoopt camerabeelden in handen te krijgen waarop de dader of daders te zien zijn. "Als er mensen zijn met bijvoorbeeld dashcams, tip dan vooral de politie, dat stellen we wel op prijs", zegt de woordvoerder.