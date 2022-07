Een scooterrijder is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk op de A10 bij Noord. Het slachtoffer, een man, werd van achteren aangereden door een deelauto. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door.

De scooter kwam zo'n 100 meter verderop terecht. Vanwege de verwondingen van het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Agenten troffen niet veel later de achtergelaten deelauto aan, die stond geparkeerd ter hoogte van de afslag S116 Volendam/Nieuwendam. De bestuurder was nergens meer te bekennen en is nog steeds niet gevonden.

De snelweg was urenlang afgesloten. De scooter en auto zijn in beslag genomen.