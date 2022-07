Na een vechtpartij op een bedrijventerrein in Duivendrecht is zaterdagavond één man gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie mannen aangehouden.

Volgens een woordvoerder ging de ruzie vermoedelijk om een parkeerplek. De ruzie ontaardde vervolgens in een vechtpartij. Daarbij werd het slachtoffer met een stuk hout 'behoorlijk tegen zijn hoofd zijn geslagen', aldus de zegsman.

De politie wist kort na aankomst twee verdachten op te pakken. Een derde verdachte, die er met de auto vandoor was gegaan, werd niet veel later aangehouden. Op beelden is ook een beschadigde auto te zien. Het is niet bekend of en wat dit met het incident te maken heeft.

De drie mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. De politie laat weten het voorval verder te onderzoeken.