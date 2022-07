In Bureau 020 deze week aandacht voor twee op zichzelf staande gevallen van bankpasfraude. Een van de twee slachtoffers is een hoogbejaarde vrouw van wie duizenden euro's worden gestolen.

Op de ochtend van 25 februari komt een man twee bankpassen ophalen bij de vrouw, die in Slotervaart woont. Iets eerder die ochtend is ze wakker gebeld door een onbekend nummer met de mededeling dat er iets mis zou zijn met haar rekening. Even later staat de man dus voor de deur. De vrouw geeft de passen in goed vertrouwen aan hem mee. Later die dag wordt het slachtoffer gebeld door een echte bankmedewerker. Die vertelt dat haar rekening is geblokkeerd, omdat er in een paar uit tijd voor duizenden euro's is gepind op meerdere plekken in Amsterdam.

Een man die diezelfde dag bij een postkantoor voor 1.000 euro aankopen doet met de pas van de vrouw, is vermoedelijk dezelfde man die we eerder in het wooncomplex van het slachtoffer zagen. Later is hij te zien bij een supermarkt aan de Zeilstraat in Zuid. Ook daar doet hij aankopen met de pas. Tot slot is hij nog een keer te zien als hij spullen koopt in een supermarkt aan het Osdorpplein.

"Het slachtoffer is een hoogbejaarde en kwetsbare vrouw", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Haar vertrouwen is ongelofelijk beschaamd. Dat ze dit op deze leeftijd nog moet meemaken is heel naar voor haar. Wij willen dan ook graag weten wie de verdachte is op de beelden. Heb jij informatie over hem? Laat het ons dan weten."

En dan die andere zaak, die dus geen verband houdt met bovenstaande zaak. De politie is op zoek naar twee of drie mannen die ervan verdacht worden in september en oktober van het afgelopen jaar grote bedragen te hebben opgenomen met een creditcard die niet van hen was. Op de naam van een 51-jarige vrouw uit Amsterdam werden eerder twee creditcards aangevraagd en dit doet de vrouw niet zelf.

Een van die twee kaarten komt in het bezit van de mannen. Hoe hen dit lukt en hoe ze de kaart weten te activeren wordt onderzocht. De mannen gebruiken de kaart meerdere keren. Dat gebeurt onder meer bij een winkel in Rotterdam en bij een pinautomaat aan de Slotermeerlaan. Op basis van camerabeelden is moeilijk te zeggen of het om dezelfde man gaat, of dat het twee verschillende mannen zijn. Ook aan de Slotermeerlaan wordt geld opgenomen met de pas. De man die op die beelden te zien is, is duidelijk wel een ander.

"Toen het slachtoffer erachter kwam wat er gebeurd was, schrok ze natuurlijk enorm", zegt Bannor. "Niet alleen is er buiten haar medeweten om een creditcard aangevraagd en geactiveerd, ook zijn er grote bedragen mee van haar rekening opgenomen. We willen heel graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Heeft u informatie over de verdachten op de beelden? Neem dan contact met ons op."