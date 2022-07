De familie Nouri heeft vandaag, precies vijf jaar na de hartstilstand van Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd, een stichting opgericht ter ere van het oude talent van Ajax. De stichting gaat zich inzetten voor jongeren die vanwege een beperking niet kunnen sporten.

De Nouri Foundation gaat in het eerste jaar 34 aed's, defibraillators, plaatsen op sportlocaties in 34 Nederlandse steden. De familie heeft voor het aantal gekozen omdat 34 het rugnummer van Nouri was bij het eerste elftal van Ajax.

"Het doel van de Nouri Foundation is om mensen en voornamelijk jongeren die aan de zijlijn staan door welke beperking dan ook mee te laten doen in een veilige omgeving", schrijft de stichting op Instagram. De stichting is op zoek naar mensen die de stichting kunnen steunen, dat kan via de website.

Bekende ambassadeuren

De Nouri Foundation heeft op het moment vijf ambassadeuren: profvoetballers en vrienden Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Steven Bergwijn. "Dit is iets wat Appie heel belangrijk vindt en waar hij altijd extra aandacht voor heeft gehad viel mij op in onze tijd bij Ajax", aldus De Jong

Ook straatvoetballer en tv-programma maker Soufiane Touzani is ambassadeur. "Hij had oog voor de ander, zorgde dat niemand zich buitengesloten voelde en bracht verbinding. In lijn met zijn gedachtengoed gaat vandaag de Abdelhak Nouri Foundation officieel van start", schrijft Touzani op zijn Instagram.