Het college herkent zich niet in het beeld dat schildpadden die in de stad leven omkomen van de honger. Volgens wethouder Zita Pels is de leefomgeving goed genoeg voor schildpadden om in te leven.

Volgens de gemeente zijn er ongeveer 80 schildpadden in Amsterdam. In het Amstelpark of Westerpark kun je er wel eens één zien. Ze worden in de meeste gevallen door hun baasje gedumpt als ze te groot worden om als huisdier te houden. Volgens de Stichting Schildpaddenopvang sterven ze in 'het wild' en langzame dood omdat het hier te koud is om voedsel te verteren. Vorige maand pleitte de stichting daarom voor een verbod op het dumpen van schildpadden en een verbod op de verkoop van de schildpadden als huisdieren.

'Passend aanbod leefomgeving'

Maar de gemeente herkent het beeld van dierenleed bij de Amsterdamse schildpadden niet. "Sinds circa 1990 leven er namelijk al schildpadden in Amsterdam zoals in het Oosterpark", schrijft wethouder Pels in een antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. "Indien er echt onvoldoende voedsel zou zijn, zou de populatie afnemen omdat ze met onvoldoende energie en vetreserves de winterslaap in gaan." Maar volgens het college is dat niet het geval: "Diezelfde schildpadden leven nog steeds. Dat laat zien dat de leefomgeving een passend aanbod aan voedsel, klimaat en habitat biedt."

Voor voortplanting is de temperatuur in Nederland wél te wisselvallig. "Dit betekent dat de schildpadden niet als populatie overleven." Omdat de schildpadden op een EU-lijst van invasieve exoten staan - wat betekent dat hun populatie niet groter - doet de gemeente daar niets tegen.

Pels wijst erop schildpadden die op de lijst van invasieve exoten staan, niet meer zomaar als huisdier gehouden mogen worden. "Het college voorziet een rol om daar concreet over te communiceren in voorlichting over het verantwoord houden van dieren."