Het Amsterdamse stadsbestuur heeft de plannen bekendgemaakt voor het nieuwe Pride-beleid, dat vanaf volgend jaar moet gaan gelden. Als de plannen doorgaan, wordt het populaire feest op het Amstelveld geschrapt, krijgen gemarginaliseerde groepen meer aandacht in de programmering en moet de botenparade om 17.00 uur afgelopen zijn. De komende weken kunnen alle Amsterdammers zich uitspreken over de plannen.

Een Pride met ruimte voor feest, protest en voor elkaar. Het aangepaste beleidskader voor de Amsterdamse Pride, het jaarlijks terugkerende festijn voor de lhbtiq+ gemeenschap, moet leiden tot een evenement waarin zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers zich moeten herkennen. Vandaag maakte de gemeente het beleidskader openbaar.

Klankbordgroep

Het oude Pride-beleid van de gemeente stamt uit 2011. Sindsdien zijn de tijdsgeest en de regenboog gemeenschap sterk verandert. Dit kwam ook naar voren na intensieve gesprekken met leden van de lhbtiq+ community in een zogeheten klankbordgroep, dat is meegenomen in het nieuwe beleidskader. Hierin waren veel activistische groepen vertegenwoordigd, die een aantal forse punten van kritiek hadden op de huidige Pride. Zowel de organiserende partij - de Stichting Pride Amsterdam - als het programma zouden niet uitblinken in diversiteit.

Het college komt de klankbordgroep tegemoet en eist van de organisatie dat die een 'inclusieve en diverse organisatie' is. Twee specifieke doelgroepen krijgen bovendien speciale aandacht: transpersonen en mensen met een biculturele achtergrond. Die laatste groep bestaat uit mensen die een band hebben met andere culturen naast de Nederlandse.

De eis dat de Pride-organisator oog moet hebben voor diversiteit en inclusiviteit lag er al langer, maar wordt in het nieuwe beleidskader dus formeel vastgelegd. Stichting Pride Amsterdam heeft de afgelopen jaren binnen de eigen organisatie al veel aandacht gegeven aan vernieuwing van het bestuur, de directie en het ambassadeursteam.

Botenparade

In de klankbordgroep klonk ook veel kritiek op de botenparade. Die zou te veel aandacht hebben voor commerciële partijen en voor witte homomannen, zo was het verwijt. Een deel van de groep wilde de botenparade drastich aanpassen of zelfs schrappen.

Maar in een breder opgezet onderzoek onder 953 geïnterviewden, zowel van binnen als buiten de gemeenschap en de stad, blijkt juist dat de botenparade enorm populair is. Over het algemeen vindt men dat de parade moet blijven zoals deze is, stellen de onderzoekers van R2 Research. Wel zou er meer aandacht gegeven kunnen worden aan andere onderdelen van de Pride, zo leest de consensus.

Aan de botenparade, het kroonjuweel van de Pride-week, wordt dan ook niet getornd door het college. Wel mag deze voortaan niet te lang meer duren: om 17.00 uur moet het afgelopen zijn. Reclameboodschappen, sinds jaar en dag een ergernis van veel paradebezoekers, moeten worden beperkt.

Amstelveld

Een andere in het oog springend punt is het schrappen van het feest op het Amstelveld. Op dit plein, gelegen naast de kruising van de Prinsen- en Reguliersgracht, wordt een van de grootste en populairste straatfeesten gehouden. Het zou te veel overlast geven voor de buurt. De organisator wordt wel aangeboden op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.

Het geeft aan dat het college bewust is van de druk die de Pride geeft op het Centrum. Evenementen 'dienen niet alleen in het centrum plaats te vinden', stelt het bijgaande persbericht. Zo moet het nieuwe beleidskader niet alleen gemarginaliseerde groepen, maar ook de bewoners van Amsterdam de ruimte geven tijdens de Pride.

Inspraak

Het beleid is nog niet definitief: tot 18 augustus mogen Amsterdammers zich uitspreken over de plannen. Na de zomer wordt het nieuwe beleid definitief vastgesteld. Het nieuwe beleid gaat gelden vanaf volgend jaar voor een periode van vier jaar; de Pride van 2022 valt dus onder het huidige beleid. De voorbereidingen voor de editie van dit jaar, die zal duren van zaterdag 30 juli tot en met zondag 7 augustus, zijn op dit moment in volle gang.