De bewoners van de Eerste van Swindenstraat in Oost werden er deze week met een flyer weer aan herinnerd: hun straat wordt binnenkort opgeknapt en dat gaat ten koste van 73 grote iepen. Hoewel de zwaarbevochten kap definitief is, braken scholieren voor de laatste keer een lans voor de bomen door ze allemaal een unieke 'medaille' te geven.

'De laatste jaren vliegen kauwtjes in grote groepen naar ons toe om te overnachten. Dus als je van kauwtjes houdt, laat je mij staan', is de tekst op een van de medailles aan een boom in de Eerste van Swindenstraat. En inderdaad. Als je de moeite neemt om te luisteren, hoor je tussen het rumoer van de Dappermarkt en andere straatgeluiden ook de kauwen in de bomen.

Scholieren van twee klassen van het Montessori College Oost schilderden de teksten en versierden de medailles naar eigen smaak. Ze mochten zelf een boom kiezen om hun creatie aan te hangen. Zo hebben alle 73 bomen in de Eerste van Swindenstraat een eigen boodschap. Bijvoorbeeld: 'Herprofileren? De bomen eerst!'. Of feitjes zoals: bomen dempen geluid, bomen zorgen voor koelte, bomen zijn kleine biotopen.

Airbnb

"Een boom is niet alleen een boom", verklaart Charlotte Vergnol, een van de intiatiefnemers van het project. "Het is voedsel voor insecten en vogels, maar ook een slaapplekje. Eigenlijk is het een Airbnb met een buffet erbij."

Vergnol werkt bij het Afvalpaleis, een initiatief van duurzaamheidscentrum Jungle Amsterdam, waar alles draait om circulariteit. De sjaals waarmee de medailles aan de bomen zijn vastgebonden zijn gemaakt in hun naaiatelier van overgebleven stoffen afkomstig van de Dappermarkt. Via de vrijwilligersorganisatie Ympact 020 is het project bij de scholieren terechtgekomen.

Hitte

"Er worden te veel bomen weggehaald en er komen kleine sprietjes voor terug. Dat heeft niet dezelfde impact. Hier in de stad is de hittestress niet normaal. Steeds meer kleine kinderen en ouderen hebben er last van. Het gaat over gezondheid", zegt Vergnol.

Volgens Vergnol had de gemeente eerst aan de bomen moeten denken bij het herinrichten van de straat. "Het ligt aan wat je belangrijk vindt. Je kan het altijd anders doen. Zij willen nu vooral een soort eenheid met de Javastraat, maar ik denk dat in de tijd waarin we nu leven de bomen veel belangrijker zijn."

Wortels

Omdat er nieuwe leidingen moeten worden gelegd, raken de wortels van de huidige bomen beschadigd waardoor ze zullen sterven, aldus de gemeente. Het is de bedoeling dat de Eerste van Swindenstraat straks éénrichtingsverkeer wordt richting de Pontanusstraat − iets waar de ondernemers in de straat niet warm voor liepen aangezien het hun klandizie zou kosten − en dat fietsers de weg delen met de auto's. Zo kan de stoep breder worden en 'aantrekkelijker voor winkelend publiek', volgens de gemeente.

Buurtbewoner Siegfried Zimmerman ziet wel wat in de nieuwe plannen. "Ja, dat is heel goed, weet je waarom?" Hij wijst naar het fietspad. "Als je fietst, gaat het omhoog hè, die aarde. Dus het moet wel verbeterd worden."

Als hij hoort dat de nieuwe bomen een systeem hebben waardoor de wortels de stoeptegels niet opnieuw omhoog duwen, is hij helemaal tevreden. "Dát vind ik wel goed", knikt hij.

Hooikoorts

Even verderop in de straat zit Marvin Mosart van Nandan Shipping er niet mee dat de bomen weggaan. "Ik heb last van hooikoorts, dus het is beter dat ze weg zijn", lacht hij. "Echt waar, in de zomer kan ik niet rustig zitten hoor, haha!"

Maar hij vindt het ook wel jammer, geeft hij toe. "Voordat die nieuwe bomen zo groot zijn, leef ik niet meer, denk ik!"