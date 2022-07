Een bedrijfspand aan de Mercatorstraat in West is woensdagnacht onder vuur genomen. Bij de beschieting zijn geen gewonden gevallen, er was niemand aanwezig in het pand. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van het voorval.

De schietpartij gebeurde vannacht rond 3.30 uur. De politie trof meerdere kogelgaten aan in het raam en in het kozijn van het bedrijfspand. Op straat werden meerdere kogelhulzen gevonden. De recherche is een onderzoek gestart naar de beschieting.

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de aanleiding en de achtergrond van de beschieting. Daarnaast vraagt de recherche of bewoners in de buurt met een dashcam in hun auto of een videodeurbel zich te melden met de beelden.