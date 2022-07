Over iets meer dan twee weken is het zo ver: de A10 Zuid en een deel van de A4 gaan in de richting van knooppunt Amstel voor een periode van elf dagen dicht. Dat gebeurt vanwege het project Zuidasdok. Het zal goed te merken zijn, want in de omgeving wordt grote drukte verwacht.

Vrijdagavond 22 juli wordt de A4 bij knooppunt Badhoevedorp afgesloten. "Er rijden hier normaal ruim 9000 auto's per uur in een richting, dat betekent dat het niet zonder hinder kan plaatsvinden", vertelt verkeersmanager Niels van den Brink. In weekenden wordt dertig tot zestig minuten extra reistijd verwacht en op werkdagen zelfs meer dan zestig minuten.

Het gehele project, waarbij ook de A10 Zuid ondergronds moet gaan, kost door kostenoverschrijdingen en vertragingen inmiddels ongeveer drie miljard. Na onderzoek naar 'nut en noodzaak' is besloten er mee verder te gaan, maar er wordt al twee jaar gesproken over wie een nog missend miljard betaalt.

Tijdens de afsluiting wordt gewerkt aan de fundering van een nieuwe passage voor Station Zuid. Hierdoor kan het station, dat 'veel te klein' zou zijn, groeien. Dat werk wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis en Van Gelder), die in de zomer van vorig jaar het contract tekende.

Projectdirecteur Erik van Weesep heeft geen last van de discussie over het miljard. "Wij hebben een stuk aanneemsom. Ons deel van het geld is veiliggesteld. Dus ik hoef me geen zorgen te maken over een ander miljard."

Om tijdens de elf dagen durende afsluiting de hinder zoveel mogelijk te beperken zijn er maatregelen genomen:

Ook zullen de bruggen in de stad minder vaak open gaan. Tijdens eerdere afsluitingen van de A10 Zuid, op een aantal weekenddagen in 2019, bleek een deel van het verkeer namelijk via bijvoorbeeld het Hoofddorpplein, de Amstelveenseweg en de Zeilstraat om te rijden. Gevreesd wordt dat dat nu opnieuw gebeurt, ook al wordt geprobeerd het te ontmoedigen.

Tijdens de afsluiting vinden er twee wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA plaats. Een medewerker van het projectteam Zuidasdok zal dan bij het verkeersteam dat daar zit aan tafel komen zitten.