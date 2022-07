Een groep boeren is woensdagavond naar de Dam gereden met hun trekkers om te demonstreren tegen de kabinetsplannen. In totaal stonden er een stuk of vijftien.

De sfeer was gemoedelijk, er werd niets geblokkeerd. De mannen en vrouwen maakten een groepsfoto en dronken een biertje.

Er waren wel spandoeken te zien met minder gemoedelijke teksten zoals 'de oorlog is begonnen, en wij winnen'. Ook de politie is met een paar wagens aanwezig, maar er wordt niet ingegrepen.