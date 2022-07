Het is woensdag één jaar geleden dat Peter R. de Vries in de Lange Leidsdwarsstraat werd neergeschoten. De misdaadverslaggever raakte zwaargewond en overleed negen dagen later. De gebeurtenis zorgde in heel Nederland voor een grote schok. Hier lees je terug wat er op 6 juli vorig jaar gebeurde.

Het is 19.30 uur als Peter R. de Vries door de Lange Leidsedwarsstraat naar zijn auto loopt. Even daarvoor is hij te gast geweest bij RTL Boulevard, iets wat hij wel vaker doet als hij wil vertellen over een zaak waar hij op dat moment mee bezig is.

De Vries heeft niet door dat hij op dat moment gevolgd wordt. De man die achter hem aanloopt, komt steeds dichter bij. Hij schiet De Vries van dichtbij door het hoofd. Niet veel later - de schutter is dan al verdwenen - rent een andere man op de bewusteloze De Vries af. Hij filmt hem van dichtbij. Nadat hij de beelden deelt, verspreiden die zich binnen no time over het internet.

Twee hoofdverdachten in de zaak worden diezelfde avond op de A4 klemgereden en opgepakt. Een van hen is de 21-jarige Delano G., die ervan verdacht wordt de schutter te zijn. De tweede verdachte is Kamil E. de vermeende bestuurder van de vluchtauto.

Burgemeester Femke Halsema spreekt van een 'laffe en brute aanslag'. "Peter heeft bewonderaars in alle kringen van de samenleving en is geliefd in ons land. Deze aanslag op zijn leven heeft onze stad geschokt en wij zijn woedend en vastberaden."

De aanslag op de Vries zorgt al snel voor een schokgolf door het hele land. Diezelfde avond komen er mensen op het plaats delict af om een bloemen neer te leggen. Ook in de dagen na de aanslag gebeurt dat: er ontstaat een bloemenzee die met de dag groter wordt.

Peter R. de Vries vecht ondertussen in het ziekenhuis voor zijn leven. Dat gevecht verliest hij uiteindelijk op 15 juli 2021, als zijn familie bekend maakt dat De Vries is overleden. "Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden", vertellen de nabestaanden. "Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'On bended knee is no way to be free'. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

Een paar dagen later wordt de kist van Peter R. de Vries in Carré geplaatst. Iedereen die dat wil, is op 21 juli welkom om afscheid te nemen. Zo'n 7.500 mensen komen op het theater af. Sommige mensen staan daardoor tot wel twee uur in de rij. Een dag later volgt er een uitvaart voor genodigden, waarna de naasten van Peter R. de Vries in besloten kring afscheid van hem nemen.

De twee hoofdverdachten - Delano G. en Kamil E. - zijn inmiddels al voor de rechter verschenen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een 'ronde zaak' waar al veel bewijsmateriaal voor gevonden is. Tegen beide verdachten eist het een levenslange celstraf. De rechter doet daarover op 14 juli uitspraak.

Vermoed wordt dat de moord op Peter R. de Vries verband houdt met zijn rol in het Marengo-proces. De Vries was namelijk vertrouwenspersoon van Nabil B. Als vergeldingsactie op Nabil B., die als kroongetuige in de zaak informatie verschaft over Ridouan T. en zijn handlangers, zijn eerder al de broer van B. en advocaat Derk Wiersum vermoord.

De vermeende opdrachtgever van de schutter en koerier is eergisteren in zijn cel opgepakt. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij is vorig jaar al aangehouden in verband met een liquidatiepoging in Zeewolde. Volgens Het Parool wordt de man gelinkt aan de bende rond Ridouan T., al wil het OM dat volgens de NOS niet bevestigen.

Gisteren werd bekend dat de politie nog eens twee verdachten heeft aangehouden. In dit geval zou het volgens Het Parool gaan om de mensen die vermoedelijk betrokken waren bij het filmen van De Vries, wat vlak na de schietpartij gebeurde.