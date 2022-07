De gemeente wil twee dat darkstores in West hun deuren gaan sluiten. Het gaat om een filialen van Flink (Nassaukade 373) en van Getir (Da Costakade 106). De gemeente verwacht dat beide darkstores eind augustus gesloten zullen zijn.

In een persbericht zegt de gemeente dat het heeft vastgesteld dat beide vestigingen niet passen binnen het bestemmingsplan. Daarnaast zijn ze niet te legaliseren omdat er in dat geval geen sprake zou zijn van 'goede ruimtelijke ordening.'

In een poging de darkstores open te houden, kunnen de bedrijven nog een alternatief plan indienen. Gaat de gemeente daar niet mee akkoord, dan legt de gemeente een definitieve last onder dwangsom van 20.000 euro op als een vestiging niet de deuren sluit.

"Voor ons is een leefbare buurt van essentieel belang om de stad aantrekkelijk te houden", zegt wethouder Reinier van Dantzig in een reactie. "Dit betekent dat bedrijven, ondernemers en bewoners in harmonie samen moeten kunnen leven. Daarvoor is een goede ruimtelijke ordening van groot belang."

"De voorwaarden waaronder vestigingen kunnen openen zijn vastgelegd in het afwegingskader", aldus Van Dantzig. "Deze vestigingen passen niet in het beleid van de gemeente Amsterdam en daarom willen wij dat zij op deze locaties sluiten."

Mochten Flink en Getir daadwerkelijk de deuren moeten sluiten, dan gebeurt dat niet voor het eerst. In het geval van Getir moet ook een filiaal in de Pijp dicht. Omdat Getir het daar niet mee eens is, heeft het een rechtszaak aangespannen. Eerder sloten filialen van Zapp (Fagelstraat) en Gorillas (Gerard Douplein)