Het is voorlopig niet meer mogelijk om gebruik te maken van de voorrangsregeling voor sociale huurwoningen voor jongeren. Jongeren die al vele jaren in Amsterdam wonen zijn daardoor gedupeerd, terwijl jongeren van buiten de stad juist meer kans maken.

Het gaat om een probleem met de MyQii-app. Het stadsloket in Noord zou hierdoor worden overspoeld met vragen, maar de gemeente benadrukt dat ambtenaren hen niet met de app kunnen helpen en dat het ook niet sneller is om via hen voorrang te regelen.

"Door de stortvloed aan vragen, zijn de wachttijden lang. We adviseren daarom te wachten tot MyQii naar behoren werkt", laat de gemeente weten. "WoningNet hoopt dat de problemen met MyQii op korte termijn zijn opgelost. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn."

Jongerenwoningen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 18 tot en met 22 jaar of van 23 tot en met 27 jaar. De voorrangsregeling voor deze woningen geldt voor jongeren die in een periode van tien jaar zeker zes jaar lang in Amsterdam hebben gewoond.