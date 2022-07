Huurders van de jongerenwoningen van Change= in Zuidoost en Nieuw-West moeten 600 euro servicekosten bijbetalen over 2021. De bewoners vertrouwen de extra kosten niet. Vorig jaar bleek dat zij jarenlang onterecht voor een 'communityovereenkomst' hadden betaald. "We zijn inmiddels echt een beetje moedeloos."

Sinds 2017 wonen er jongeren op de locatie in Nieuw-West en twee jaar later werd een complex in Zuidoost geopend. In totaal wonen er zo'n elfhonderd jongeren. Bewoners die in 2021 het hele jaar in het gebouw woonden, moeten nu 593 euro extra betalen voor servicekosten.

"We krijgen een afrekening van bijna zeshonderd euro, maar het is volstrekt onduidelijk waar dat bedrag vandaan komt", aldus Lotte van Eenennaam, voorzitter van de verhuurdersvereniging. Change= laat via advocaat Royce de Vries weten dat de kosten gewoon worden teruggerekend; het zou te maken hebben met de servicekosten die in het najaar van 2021 niet werden geïnd.

Het is niet de eerste keer dat bewoners overhoop liggen met de verhuurder. "Al sinds het begin is er gedoe tussen de bewoners en de verhuurder", zegt Tjerk Dalhuisen van stichting !WOON. Dalhuisen staat de bewoners bij in de zaken rondom Change=.

Voorheen tekenden huurders twee contracten: een contract waar servicekosten inbegrepen waren en een contract voor zogenaamde 'communitykosten'. De aparte kosten voor een lidmaatschap en internet in het gebouw mochten volgens de wet niet apart in rekening worden gebracht, oordeelde de rechtbank. De verhuurder telde vervolgens die geschrapte kosten op bij de servicekosten, waardoor die verdrievoudigden.

Volgens Change= zijn er vorig jaar echter drie maanden geen servicekosten geïnd en zijn dat de kosten die nu extra worden gevraagd. "Dit is de zoveelste keer dat we de kosten niet vertrouwen", zegt Van Eenennaam. Ondanks de brochure die toelichting geeft over de kosten, is het volgens haar niet genoeg: "Als we weten waar het vandaan komt en de kosten zijn terecht, dan betalen we het natuurlijk. Maar aangezien dit het derde achtereenvolgende jaar is dat er wantrouwen is ontstaan, hebben we die zekerheid niet."

"Er staat camerabeveiliging 100 duizend, en 290 duizend voor veiligheid en community", wijst Van Eenennaam aan op de toelichting. "Maar waar dat dan voor is gebruikt blijft de vraag. En als we daarover willen communiceren dan blijft het lang stil."

Ook Dalhuisen herkent dit: "Bij inzage van eerdere jaren was te zien dat er facturen van Change= ook door een Change=-rekening zijn betaald. We kunnen er dus gewoon niet van op aan dat het klopt."

De verhuurder kan geen zekerheid geven dat de servicekosten van komend jaar voldoende dekkend zullen zijn: "Bij het opmaken van de eindafrekening van het betreffende jaar wordt duidelijk of dit kostendekkend was. Het kan dus zijn dat bewoners bij een eindafrekening geld terug krijgen of nog iets moeten bijbetalen."

Ook laten ze weten dat bewoners die het niet zouden kunnen betalen een afspraak kunnen maken met het bedrijf om tot een betalingsregeling te komen."