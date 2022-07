Geschrokken zijn ze, omwonenden en ondernemers in de Beethovenstraat. Vrijdagavond kreeg een man daar op een vol terras een vuurwapen op zijn hoofd gericht. "Dat zou je niet verwachten hier, en dan ook zo in het openbaar", aldus een meisje dat in de buurt woont.

De beelden van het incident gaan sinds zondag rond op sociale media. Te zien is dat het 54-jarige slachtoffer met drie anderen zit te eten bij het restaurant als er ineens iemand met een pistool op hem afkomt. De man slaat het slachtoffer meerdere keren op zijn hoofd met het wapen. Uiteindelijk weet het die zich los te rukken. Doel van de gewapende man was volgens de politie om de Rolex van het slachtoffer te stelen, maar dat lukt hem niet.

"Ik was zelf niet aanwezig, ik was op vakantie, maar ik heb de beelden gezien", zegt een man die werkt in een winkel tegenover het restaurant. "Ongelofelijk eigenlijk, het lijkt een beetje op hetzelfde gebeuren een paar jaar terug, met die liquidatie." De man doelt op een dodelijke schietpartij in 2018, bij hetzelfde restaurant. Toen werd er een 62-jarige Kroatische crimineel doodgeschoten.

Het slachtoffer van het incident van afgelopen vrijdag blijft lichamelijk ongedeerd, maar een vrouw die ook op het terras zit raakt wel gewond. Dat gebeurt als het slachtoffer een stoel weggooit. Daarbij raakt hij de vrouw per ongeluk in haar gezicht. Ze breekt twee voortanden en haar kin moet in het ziekenhuis gehecht worden. De man laat aan AT5 weten dat hij heel vervelend vindt dat hij de vrouw geraakt heeft.



Hij laat verder weten niet inhoudelijk te willen reageren in verband met het lopende onderzoek. Wel zegt hij dat hij in shock is en vertelt hij dat hij z'n dure horloges meteen verkocht heeft. "Ik vind het het niet waard om om die reden gevaar te lopen." Hij heeft inmiddels aangifte gedaan.

De verdachte rende direct na het incident weg, de politie wil graag meer over hem weten. "Wij komen graag in contact met getuigen, onder wie ondernemers of buurtbewoners van de Beethovenstraat", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Heeft u informatie of bijvoorbeeld camerabeelden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op."