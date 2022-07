Door onvoldoende registratie is er volgens de Fietsersbond slecht zicht op het aantal fietsongelukken in de stad. Om een beter beeld te krijgen van de verkeersveiligheid start de stichting een meldpunt voor fietsongelukken.

"Met straten als de Spuistraat, waar het fietspad is weggehaald en de fietsers weer tussen de auto's

moeten rijden, zijn we terug bij af", aldus de bond. "De fietspaden zien we ook steeds onveiliger worden met (opgevoerde) e-bikes, brede zware cargobikes, fatbikes en racende maaltijd- of boodschappenbezorgers."

Volgens de bond is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de registratie van fietsongevallen, maar wordt die taak onvoldoende uitgevoerd. "Zij registreren momenteel enkel politiecijfers, terwijl de politie alleen aanwezig is bij 'ernstige ongevallen'. Zo blijven dus veel fietsongevallen onder de radar."

Door de oprichting van het meldpunt wil de bond een deel van het fietsleed zichtbaar maken en de gemeente aansporen 'haar taak serieus op te pakken'. Omdat het meldpunt niet kan voorzien in een echte en volledige registratie, blijft het tijdelijk in de lucht tot mei 2023.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de opening van het nieuwe meldpunt.