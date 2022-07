Bij werkzaamheden van de gemeente aan de De Clercqstraat is maandagmiddag een waterleiding geraakt. Daardoor spoot er een metershoge waterstraal de lucht in.

Een woordvoerder van Waternet laat weten dat er met spoed een team naar de De Clercqstraat onderweg is. Het is niet duidelijk wanneer de leiding gerepareerd wordt en of er bewoners zonder drinkwater komen te zitten.

Inmiddels is de drinkwaterleiding, het gaat om de blauwe buis, tijdelijk gedicht door er platen op te leggen.

De gemeente werkt al vele maanden aan de straat. De brug over de Da Costagracht wordt vernieuwd. Daarbij worden onder meer kabels en leidingen verplaatst.