Op het vroege premièretijdstip van kwart voor elf ging vanmorgen de eerste Nederlandse stop-motionspeelfilm ooit in première in Tuschinski. Alles bij elkaar heeft het acht jaar geduurd om de film te maken, waarvan er drie jaar nodig was om alles te bouwen en te animeren. "Het was een monsterklus."

Een stop-motionfilm is eigenlijk de oudste vorm van animatie", legt animator Jasper Kuipers uit. "Daarbij werk je met echte poppen en decors en die fotografeer je met een camera. Je maakt 24 foto's per seconde film die je wil maken en elke keer verplaats je de pop een klein beetje. Als je die foto's achter elkaar afspreelt krijg je beweging en dan heb je uiteindelijk film." Een behoorlijk tijdrovende klus dus. Op een goede dag maakte een animator zo'n vijf seconde film. Maar volgens Kuipers bleef het leuk. "Maar je bent ook een beetje aan het vechten met je materiaal. Dan verplaatst opeens een mouw, of ik stoot wel eens ergens tegenaan en dan moet ik alles weer precies terugzetten. Maar als je dat gevecht wint, is het super leuk", vertelt hij. De film is gebaseerd op het boek 'De Wraak van Knor' van Tosca Menten en gaat over Babs die voor haar negende verjaardag het varkentje Knor cadeau krijgt van haar opa. Babs is dolblij met Knor, totdat blijkt dat haar opa eigenlijk andere plannen heeft met Knor, namelijk het winnen van de lokale worstenwedstrijd. De film is vanaf 13 juli te zien in de bioscoop.