De Vogelbuurt, het noordoosten van Slotermeer en de Waterlandpleinbuurt zijn in Amsterdam de drie wijken met het hoogste aandeel potentiële drugscriminelen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens het onderzoek wonen er in de stad 9.540 jongeren tussen de 8 en 23 jaar die een grote kans hebben om in de drugscriminaliteit te belanden.

RTL Nieuws keek samen met onderzoekers van Zicht op Ondermijning naar de kenmerken en omstandigheden van echte drugsverdachten. Daarmee bepaalden ze hoeveel jongeren risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden. Ze keken naar veertig kenmerken, zoals Halt-straffen op jonge leeftijd, voortijdig schoolverlaten, veroordeelde familieleden en omstandigheden in de wijk.

Uit het onderzoek blijkt dat 6,5 procent van de jongeren in Amsterdam voldoet aan het risicoprofiel van drugscrimineel. Dat wil echter niet zeggen dat al deze jongeren crimineel zijn. "Met een deel kan het over een aantal jaar heel erg goed gaan, maar het kan ook zijn dat een aantal echt doorgroeit naar de meer georganiseerde misdaad", vertelt criminoloog Robby Roks aan RTL Nieuws.

In de Vogelbuurt is het percentage van hoogrisicojongeren het hoogst, 11,8 procent van hen heeft kenmerken die overeenkomen uit het onderzoek. De onderzoekers schatten het aantal jongeren op 160, waarmee de wijk op de negende plaats van wijken in Nederland staat met het hoogste aandeel risicojongeren.

Slotermeer-Noordoost en de Waterlandpleinbuurt staan in Amsterdam hoog genoteerd met een aandel van respectievelijk 11.3 en 10.9 procent. Het zijn echter niet de wijken waar ook in totaal de meeste jongeren wonen met een hoog risico. Dat is Bijlmer Centrum (Buurten D,F,H), met 580 jongeren. Dat is in totaal 9.9 procent binnen die wijk.