Plassen in portieken, naalden op straat en overlast op terrassen. Het is voor bewoners en ondernemers aan het pleintje bij metrostation Wibautstraat dagelijkse kost. Het gebeurt al jaren, maar sinds de afgelopen zes weken is het heftiger dan ooit: "En dat naast een school, dit kan zo niet langer."

Het gaat om het Cygnus Gymnasium naast het pleintje. "Veel kinderen halen hier een ijsje", zegt horecaondernemer Rutger Schriedon. "Die kinderen zien 5 meter van zich vandaan drugs gedeald worden, zo hoort het niet." Veel buurtbewoners hebben last van junks en dealers die rondhangen in de buurt. "Ik breng mijn dochtertje naar school, maar laat haar echt niet alleen gaan", laat een vader weten.

"Er gaan junks naast het terras out, en mijn personeel voelt zich niet altijd veilig om alleen af te sluiten", vertelt Schriedon. Ook buurtbewoonster Helma herkent het: "Het is een gevoel, ze zitten vaak namelijk ook rustig, maar toch voelt niet iedereen zich er veilig."

Tijdens Hemelvaart werd een nieuw dieptepunt bereikt. "De overlast was het ergst toen er ineens geschoten werd", zegt Helma. "Ik had nog nooit een kogelschot gehoord, maar wist meteen dat dat het was." Ze maakt zich zorgen dat mensen zich daardoor minder veilig voelen: "Ik ben zelf niet zo bang, maar ik denk wel dat mensen met een ander gevoel naar de metro lopen. Dit mag niet nog eens gebeuren."

Samen met de wijkagent zitten verschillende buurtbewoners in een groepschat om elkaar op de hoogte te houden van de problemen. De politie bevestigt dat het afgelopen jaar het aantal meldingen van overlast op het pleintje is gestegen. "Subjectieve veiligheid is het belangrijkst. Mensen moeten zich veilig voelen, als dat er niet is moeten ze blijven melden", zegt wijkagent Junus Zepcan. "Zonder meldingen geen cijfers, en zonder cijfers is er geen probleem aan te wijzen."

"Vaak komen meldingen achteraf, en het is voor ons lastig als we iemand niet op heterdaad betrappen", zegt Zepcan. Hij wil mensen op het hart drukken een melding te doen als de overlast aan de gang is.

Ook de naastgelegen middelbare school heeft last van de situatie op het plein. Een van de medewerkers vertelt dat er soms zelfs junks of dealers de school binnenkomen en dat ze niet makkelijk weggaan. Dat laatste herkent Schriedon: "Je stuurt ze weg en ze gaan wel, maar je wordt wel uitgescholden voor van alles en nog wat."

De gemeente is volgens Schriedon al een paar jaar bezig met verbetering van het plein. "Er is een jeu de boulesbaan aangelegd en deze horecatentjes zijn er sinds een paar jaar. Daardoor durven bewoners weer makkelijker via hier naar de overkant."

"Waar moeten ze dan heen", vraagt een voorbijlopende jongen zich af. Er wordt volgens hem overlast ervaren van mensen die eigenlijk niet eens zo veel doen. Maar de wijkagent laat weten dat overlast nergens toelaatbaar is.

"Stuur ze naar een andere plek, maar laat dit het liefst nergens gebeuren", vindt de horeca-eigenaar. Volgens hem moet de politie meer doen dan rondrijden. "Er wordt een dossier opgebouwd, maar waarom worden er niet iets als dummy-camera's opgehangen om ze af te schrikken?"

"Ik snap dat mensen op het plein willen dat we iets doen", zegt Zepcan. "We rijden vaker rondom het plein, maar het stopt niet bij enkel het aanhouden. Er is veel meer nodig om deze overlast in te perken, iemand heeft zorg nodig om geen behoefte aan drugs meer te hebben." Om die reden is de politie samen met onder andere de gemeente bezig met het maken van plannen om meer zorg te kunnen bieden.