Helemaal naakt door Amsterdam fietsen, dat kon vandaag tijdens de Naked Bike Ride. De fietsnudisten deden dat om aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de fietser en het milieu. Vanaf Park Frankendeal fietsten zij met verschillende stops richting het Vondelpark.

De Naked Bike Ride werd in 2005 voor het eerst in Amsterdam georganiseerd. Wat opvalt is dat er voornamelijk mannen aan de start staan. Dat vinden de vrouwen die mee doen aan de fietstocht ook heel jammer."Misschien toch een beetje schaamte voor hun lichaam denk ik", zegt één van de deelneemsters.

De deelnemers genieten vooral van de tocht door de stad. "We hebben niet zo vaak de mogelijkheid om dit te doen in Amsterdam", aldus een enthousiaste fietser. "Gewoon lekker naakt fietsen en het sfeertje hier is gewoon gezellig", vertelt een ander.

Ook voorbijgangers waren onder de indruk van het spektakel. "Normaal gesproken zijn naakte lichamen heel gemaakt, maar hier niet", vertelt een toerist. Een kersvers getrouwd stel keek ook hun ogen uit op hun speciale dag. "Het maakt eigenlijk onze bijzondere dag extra bijzonder."