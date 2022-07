Amsterdam staat op de 9e plaats wereldwijd als het gaat om favoriete steden voor Europeanen om in te werken. Onze hoofdstad staat onder andere samen met Londen, New York en Wenen in de top 10.

Bovenaan de lijst staat Londen, gevolgd door New York, Parijs, Berlijn, Barcelona, Madrid, Sydney en Rome. Na Amsterdam staat de Oostenrijkse hoofdstad Wenen op de tiende plaats, blijkt uit onderzoek van Intelligende Group.

Andere Nederlandse steden zijn een stuk minder populair als werkplek. Zo staat Rotterdam op plek 79, Den Haag op 90 en Utrecht op plek 142. In totaal zijn meer dan zeshonderd steden onderzocht en zijn ruim 99.000 mensen ondervraagd.

Van de mensen die in Amsterdam willen werken is 40 procent jonger dan 35 jaar. Deze groep is daarmee oververtegenwoordigd. Mensen die Amsterdam als favoriete werkstad hebben, zijn voornamelijk actief in de administratie (17 procent), financiële sector (10 procent) en IT (8 procent).

Van de Europese beroepbevolking hebben werknemers uit Polen, Griekenland en Slovenië een grote voorkeur om in Amsterdam te werken. Bij Letten, Fransen en Zweden is dat minder dan gemiddeld het geval.

Van de Nederlanders die zelf in het buitenland willen wonen en werken geeft ook de meerderheid de voorkeur aan Londen, gevolgd door Barcelona en New York.