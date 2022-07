Woningzoekenden die vorig jaar via Woningnet een sociale huurwoning in de stad vonden, hadden een gemiddelde inschrijftijd van dertien jaar. Dat blijkt uit het jaarbericht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

De woningcorporaties verhuurden in 2021 meer woningen dan in voorgaande jaren. De afgelopen jaren waren dit jaarlijks rond de 7.500 sociale huurwoningen, maar in 2021 steeg dit aantal tot boven de 8.000. Hierbij zijn de studentenwoningen niet meegerekend, waarvan er in 2021 meer dan 4.100 zijn verhuurd.

Toch is het niet geluk om het beoogde aantal van gemiddeld 2.500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar te bereiken. "De corporaties willen het tempo graag verhogen, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van de snelheid waarmee definitieve vergunningen worden verleend, van het aantal beschikbare locaties om te bouwen en van de mogelijkheden en prijzen van bouwbedrijven", laat de AFWC weten.

"Wij zijn er allereerst voor de mensen met een laag inkomen. Die groep heeft het niet altijd makkelijk, zeker vandaag niet", stelt AFWC-directeur Anne-Jo Visser. "Zij ondervinden de gevolgen van de snel stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Meer dan ooit is het belangrijk dat we ons inspannen voor betaalbare huren en verbetering van de woningkwaliteit."