De behandeling van de politierechter in de zaak tegen drie mannen die ervan verdacht worden dat ze burgemeester Femke Halsema hebben bedreigd, is op verzoek van Halsema zelf ingetrokken. Dat laat het Openbaar Ministerie vanochtend weten. In plaats daarvan wil de burgemeester het gesprek aangaan met de verdachten.

Het OM laat weten dat er mediation-gesprekken worden gehouden. "De uitkomsten van die gesprekken zullen worden meegewogen bij het nemen van de definitieve afdoeningsbeslissingen." De verdachten werden op 16 juni opgepakt. In eerste instantie zouden ze op 30 juni en 7 juli gedagvaard worden. Inmiddels hebben de mannen via hun advocaat laten weten dat ze op het aanbod van Halsema in willen gaan.

Huldiging

De bedreigingen tegen de burgemeester werden geplaatst nadat de gemeente bekendmaakte dat Ajax bij een kampioenschap niet in de stad gehuldigd zou worden. Het bleek niet mogelijk om genoeg beveiligers in te huren vanwege alle personeelstekorten. Daarom werd besloten om Ajax niet op het Museumplein te huldigen maar in de Johan Cruijff ArenA.