Het is niet uit te sluiten dat het aantal uitgevallen metroritten voorlopig hoger ligt dan gewenst. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad. Het GVB kampt sinds eind mei met meer verstoringen na een software-update aan beveiligingssysteem CBTC.

Sinds de invoering van het CBTC-systeem vorig jaar kampt GVB met problemen op de metrolijnen. Die problemen waren vorig jaar zomer zelfs zo erg dat tijdelijk werd gestopt met het nieuwe systeem. Inmiddels is het gehele metronet over, maar zijn de problemen nog niet voorbij.

Software-updates

Sinds februari worden er regelmatig nieuwe software-updates door leverancier Alstom aangebracht. Daarin zitten volgens Van der Horst verbeteringen, maar ook wijzigingen die op het verzoek van de gemeente en het GVB worden ingebouwd. "Zo is er binnenkort een nieuwe versie nodig om de wijzigingen door het

project Zuidasdok te verwerken."

Hoewel een nieuwe softwareversie eerst wordt getest en ook door onafhankelijke veiligheidsdeskundigen wordt beoordeeld, kan volgens Van der Horst niet worden voorkomen dat er vlak na een update toch problemen optreden. "De omstandigheden waaronder het CBTC-systeem in de praktijk opereert zijn vooraf niet volledig na te bootsen. Hierdoor zijn niet alle problemen in de testfase 'af te vangen'."

Oorzaken

De problemen hebben verschillende oorzaken. Zo blijkt een wijziging niet onder alle omstandigheden altijd goed te werken. Soms blijken er problemen te zijn die pas aan het licht komen als een ander probleem wordt opgelost. Volgens de wethouder lukt het metrobestuurders en verkeersleiders van het GVB regelmatig de nieuwe problemen tijdelijk omzeilen door de bediening aan te passen. "Zo bleek recentelijk een probleem met de deuren van een specifiek type metrotreinen tijdelijk te omzeilen door langer een knop in te drukken."

Volgens Van der Horst zullen er gedurende de levensduur van het systeem altijd updates nodig zijn. GVB, Alstom en de gemeente zeggen het proces van het implementeren van nieuwe softwareversies te evalueren zodat dit kan worden verbeterd.