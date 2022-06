In Amstel III in Zuidoost komen 268 nieuwe sociale huurwoningen. Dat zijn de gemeente Amsterdam en wooncorporatie Eigen Haard overeengekomen. In 2026 worden de woningen opgeleverd. De bouw start in 2024.

Aan de Hettenheuvelweg bij de kruising met de Holterbergweg en de Hessenbergweg komen vier nieuwe gebouwen met 2-, 3- en 4-kamerwoningen van 60 tot 90 vierkante meter. Op de begane grond komen sociale voorzieningen zoals een buurtkamer, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook komt er een binnentuin en is er ruimte voor kleine commerciële voorzieningen. Negentig woningen worden de eerste tien jaar met voorrang gereserveerd voor statushouders. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): "De komende jaren krijgt Zuidoost er veel woningen bij: bijna veertigduizend woningen tot 2040, waarvan een groot deel in Amstel III. Met deze ontwikkeling van woningen en voorzieningen maken we van Amstel III stap voor stap een complete stadswijk voor iedereen. Dit project is daar een mooi voorbeeld van." Amstel III, voorheen een groot kantorengebied, wordt getransformeerd tot een woon/werkgebied voor duizenden Amsterdammers. De kantoren, ten zuiden van de Johan Cruijff ArenA, maken daarmee plaats voor een complete stadswijk. Er komen veel buurtvoorzieningen, waaronder scholen, gezondheidscentra, een apotheek, kinderopvang, sport en een groot park tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA.