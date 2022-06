De politie heeft in de afgelopen twee weken drie mannen aangehouden die in verband worden gebracht met vuurwapenhandel. De jongens (16, 18 en 19 jaar oud) komen uit Zuidoost en Nieuw-West.

De eerste twee aanhoudingen waren vorige week dinsdag op de Pieter Calandlaan en de Adriaan van der Horststraat in Nieuw-West. De derde verdachte is gisteren in Zuidoost opgepakt.

De politie stuitte in februari op de zaak toen het onderzoek deed naar een straatroof. Daarin dook onder andere de naam van een vermoedelijke wapenhandelaar op. Daarnaast kwam de politie de adressen van een woning en box aan de Pieter Calandlaan op het spoor.

Nadat de politie de eerste twee verdachten had opgepakt, vond het bij doorzoekingen onder meer twee vuurwapens, 18 kilogram aan zwaar vuurwerk, 3D-printers, een ploertendoder en wapenonderdelen. Ook werden er zogenoemde pijpbommen gevonden. Deze zelfgemaakte explosieven zijn door de EOD onderzocht en later tot ontploffing gebracht.

De twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De derde zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Dat er meer aanhoudingen zullen volgen, wordt niet uitgesloten.