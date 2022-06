Meerdere bedrijven op de Zuidas hebben toegezegd dat ze voortaan 's nachts het licht uit zullen doen. Green Business Club Zuidas (GBC) laat weten dat onder meer ABN AMRO en advocatenkantoren Houthoff en Van Doorne meedoen aan de actie.

Op veel kantoren in het gebied brandt de hele nacht door licht, ook als er niemand meer werkt. "Ook al levert het imposante beelden op, participanten van GBC Zuidas willen een Zuidas waar 's nachts structureel géén onnodige lichten branden", schrijft de club op haar website. "Want dit soort zichtbare verspilling is niet meer van deze tijd."

Dat er 's nachts nog veel licht aanstaat op de Zuidas, laat de businessclub met een video zien. 's Avonds het licht uitdoen is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Nina van den Helden, projectmanager GBC Zuidas. "Zeker in het geval van bedrijfsverzamelgebouwen vergt dit de nodige afstemming. Daarnaast wéten mensen vaak niet hoeveel lichten er nog branden. Dat is met deze film verleden tijd."

Nog niet alle bedrijven doen mee aan de actie, toch is op foto's van afgelopen nacht te zien dat er bij een paar bedrijven flink minder licht brandt.