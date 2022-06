Burgemeester Halsema breidt het bestaande cameratoezicht in de binnenstad uit. Ook op de 's Gravelandseveer en de Kloveniersburgwal komen camera's te staan. Straatdealers zouden die straten nu als 'vluchtroute' gebruiken.

Volgens Halsema blijkt daarnaast uit informatie van de politie, bewoners en ondernemers dat een deel van de overlast en criminaliteit door straatdealers zich naar de twee straten verplaatst heeft. Het uitbreiden van het cameratoezicht zou daarom 'noodzakelijk' zijn.

Het belang van 'een effectieve handhaving van de openbare orde' is door Halsema tegenover het privacybelang afgewogen. "In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy", stelt Halsema.

De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar de effecten van het al bestaande cameratoezicht op en rond het Rembrandtplein. Daaruit blijkt dat er 183 incidenten geregistreerd zijn door de politie in de periode augustus 2020 tot augustus 2021. Dit is een daling van 85 procent ten opzichte van het laatste jaar van de vorige

evaluatieperiode in augustus 2018 tot augustus 2019 (1275 incidenten).

Inmiddels loopt het aantal incidenten weer op. Halsema: "De daling van het aantal door politie geregistreerde incidenten wordt waarschijnlijk (grotendeels) veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus, omdat de incidenten in dit cameragebied vooral te maken hebben met uitgaanspubliek. (...) Van een structurele daadwerkelijke daling van het aantal incidenten is daarom waarschijnlijk geen sprake. Het betreft daarnaast een gebied dat extra kwetsbaar is voor uitgaansgeweld."

De camera's worden op 1 juli geplaatst en blijven waarschijnlijk zeker tot en met 31 december 2023 staan.