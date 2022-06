De politie heeft de vluchtauto van de twee tbs'ers die vorige week ontsnapten uit de Pompekliniek in Nijmegen gevonden. De auto werd donderdag aangetroffen in Amsterdam. De bestuurder van die auto is aangehouden, maar inmiddels vrijgelaten en geen verdachte meer. Luciano Dijkman en Sherwin Windster zijn nog niet terecht.

Dat bevestigt het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf. De recherche kwam de vluchtauto op het spoor dankzij recherchewerk en tips van mensen die de auto hadden zien rijden. Waar in Amsterdam de auto werd aangetroffen, wil het OM niet zeggen.

De aangehouden Amsterdammer die in de auto reed, blijkt niets met de ontsnapping van de tbs'ers te maken te hebben. Hij was volgens het OM niet degene die bij de uitbraak achter het stuur zat. Hoe het kan dat hij donderdag in de bewuste auto rondreed, kan een woordvoerder eveneens niet zeggen.

De politie vroeg maandagavond aandacht voor de ontsnapping in het programma Opsporing NL op RTL 5. De twee konden ontsnappen doordat handlangers een gat in het hek van de instelling in Nijmegen knipten. Ze werden opgepikt door een witte Volkswagen Golf GTI.

De 24-jarige Luciano Dijkman werd in 2016 neergeschoten door de politie in Osdorp. Dat gebeurde nadat hij er met een auto vandoor wilde gaan. Hij werd dagen na de beschieting aangehouden in een woning in West. Hij deed aangifte tegen de agent die de kogel afvuurde, maar die werd niet vervolgd.

De tweede ontsnapte tbs'er heet Sherwin Benshomin Windster. Hij is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en 6 maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers is overleden.