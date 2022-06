Hermitage Amsterdam, dat afgelopen maart de banden verbrak met het State Hermitage Museum in het Russische Sint-Petersburg, slaat een nieuwe koers in. Het museum is een nieuwe samenwerking aangegaan met het National Portrait Gallery in het Engelse Londen.

Het gaat om de tentoonstelling LOVE STORIES - ART, PASSION & TRAGEDY met meer dan honderd portretten over liefde, passie en tragedie van de late zestiende eeuw tot nu. Aan de tentoonstelling wordt een selectie Nederlandse portretten toegevoegd, in samenwerking met de Dutch National Portrait Gallery. De Hermitage in Amsterdam verbrak na decennia de banden met het gelijknamige museum in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De expositie Russische avant-garde | Revolutie in de kunst moest daardoor voortijdig sluiten. Achter de schermen oriënteert het museum zich op een nieuwe koers. De komende tijd wil het museum meer nieuwe en afwisselende samenwerkingen aangaan met bekende musea, voorlopig onder de huidige naam Hermitage Amsterdam. LOVE STORIES is van 17 september 2022 tot en met 8 januari 2023 te zien.