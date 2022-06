Dit weekend heeft het bekendste stukje stad in het teken gestaan van de Wallen Open Dagen. Bezoekers konden op verschillende plekken binnenkijken: bij winkeltjes van lokale ondernemers, maar ook in de peeskamers en bij de bananenbar. Met de open dagen hopen de ondernemers iets te kunnen doen aan het verslechterde imago van de Wallen.

De ondernemers op de Wallen hebben de handen ineen geslagen om een heel weekend lang mensen de kans te geven een kijkje te nemen in de keuken van de buurt. Ongeveer veertig deelnemers laten zien wat ze in huis hebben. Er worden verhalen gedeeld over sekswerk, maar ook is er livemuziek van artiesten uit de buurt.

In de bananenbar konden bezoekers meer te weten komen over de kunst van het paaldansen. "Sommige mensen zien het als schimmig en dat we gedwongen worden", legt paaldanseres Priscilla Bruno uit. "Nu komen ze hier binnen en dan zien ze dat er meiden zijn die gewoon heel graag willen paaldansen en daar beter in willen worden. We krijgen goede training, dus dat laat zien dat het echt een sport is en dat er helemaal niks gedwongen aan is. Mensen komen hier zeker anders naar buiten."

Middelen

De Wallen Open Dagen, die vooral gericht zijn op Nederlandse bezoekers, worden niet zonder reden georganiseerd. Het gebied kampt de laatste jaren met een imagoprobleem. Omdat buurt bewoners steeds vaker overlast ervaren van bezoekers, wordt er al tijden gesproken over een erotisch centrum aan de rand van de stad. Met de open dagen proberen ondernemers te laten zien dat de Wallen meer zijn dan overlastgevende toeristen.

"De berichtgeving is tendentieus, alsof het hier niet zou kloppen", vertelt organisator Cor van Dijk, die normaal gesproken directeur van Casa Rosso en de Bananenbar is. "Ik zou zeggen: kom kijken. Als er iets niet klopt moet je dat aanpakken, vinden wij. Daar zijn middelen voor, daar heeft overheid middelen voor en ook de lokale overheid heeft er middelen voor, maar ga niet een beeld schetsen alsof hier niets klopt."

Openheid

Bezoekers van de Open Wallen dagen herkennen het mindere imago van de buurt, maar zien ook de andere kant. Een man uit Den Haag geeft aan: "Door alle opening van zaken te geven zie je ook dat het een industrie is, of een onderneming. dat het gewoon werk is." Een vrouw uit Amsterdam vertelt: "Ik vind het leuk om de Wallen hier een keer goed te zien, met het zonnetje. En ook met deze fantastische dames. Dan moet je even van de muziek genieten en lekker meedoen."

Hiermee doelt ze op Ashley Knight, dragqueen bij het Paleis van de Weemoedt. Al zingend vermaakt ze de gasten die op het terras neerstrijken. Ook Knight hoopt met de open dagen iets aan het imagoprobleem te kunnen doen. "Het is belangrijk, door de naam die er aan wordt gegeven en de gemeente die van alles wil veranderen hier, willen we gewoon laten zien dat het oké is en dat het goed gaat", legt ze uit. "We laten zien dat het juist floreert en dat er hier mooie plekken zijn."