Een tankstation aan de Laarderhoogtweg in Zuidoost is zondagavond overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Rond 20.00 uur kwamen twee gemaskerde mannen het tankstation binnen. Ze bedreigden het personeel met een mes. Na de overval vloog er enige tijd een politiehelikopter boven Zuidoost. De forensische opsporing van de politie doet sporenonderzoek. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam