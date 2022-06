Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik zoals ik ben? Om hier een antwoord op te krijgen doen steeds meer mensen familieonderzoek. Zaterdag kwam het grootste familiegeschiedenis-evenement, Famillement, naar Amsterdam.

In het Stadsarchief en het DeLaMar Theater werden workshops gegeven. Ook was er een informatiemarkt voor familie-onderzoekers.

Ester de Lau is een donorkind en maakt de podcast De Kwak Kwaakt over donorkinderen. Zij wilde dolgraag weten wie haar familie is. Maar bij donorkinderen is dat lastiger omdat de zaaddonor vaak anoniem wil blijven. Stichting Donorkind biedt zoekhulp aan donorkinderen.

"Ik heb een dooie vader gevonden, dat is op zich wel jammer", vertelt De Lau. "Maar ik weet uit welke familie ik kom. Ik weet wat voor man het was. Ik heb contact met zijn kinderen. En ik heb broers en zussen gevonden. Fantastisch."

Het Stadsarchief heeft ongeveer 50 kilometer aan archief in het depot. Een walhalla dus voor de stamboomonderzoeker. Het enorme depot van het Stadsarchief is bijna compleet gedigitaliseerd.

"We hebben inmiddels 50 miljoen scans", vertelt Goran Pravilovic van het Stadsarchief. "Dat is heel veel. We zijn ook het enige stadsarchief ter wereld dat zoveel scans heeft."