Bij de GGD in de stad zijn 141 besmettingen met apenpokken bekend. Dat blijkt uit een brief van wethouder Shula Rijxman (Publieke Gezondheid en Preventie).

Er is sprake van een 'stijgende lijn' van het aantal besmettingen. Dat komt volgens Rijxman omdat de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste symptomen van de ziekte met een tot drie weken relatief lang is. "Het gaat hier duidelijk niet om een exponentiële groei, waar bij corona wel sprake van was", stelt de wethouder.

Tot gisteren zijn er 238 mensen getest. In 141 van die gevallen ging het dus inderdaad om een besmetting met het apenpokkenvirus. 140 keer ging het om mannen die seks hebben met mannen, op een uitzondering na. "Recent is er een besmetting vastgesteld, die afwijkt van deze trend", schrijft Rijxman.

Om nieuwe besmettingen te voorkomen is er naast de mogelijkheid tot testen, diagnose en bron- en contactonderzoek ook met voorlichting gestart. Zo zijn er posters in horecazaken en op sekslocaties opgehangen en zijn in de datingapps GrindR en Hornet meldingen over apenpokken te zien.

"Voor zo ver nu bekend is een besmetting met het virus voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar is het wel erg vervelend", schrijft Rijxman. "De verschijnselen lijken op die van een besmetting met pokken, maar verloopt in het algemeen veel milder. Een infectie met het monkeypoxvirus leidt onder andere tot (uitgebreide) huidafwijkingen, jeuk en pijnlijke opzetting van lymfeklieren."

Ze raadt Amsterdammers met vragen en zorgen aan om de GGD te bellen.