De politie heeft een achttienjarige man aangehouden die verdacht wordt van de schietpartij in maart in de Hunzestraat in Zuid. De 21-jarige Akram El Idrissi raakte daarbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

De verdachte werd na onderzoek van het Team Grootschalige Opsporing afgelopen maandag door de politie aangehouden. Na de arrestatie is er bij een doorzoeking van de woning van de verdachte een vuurwapen gevonden. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander incident. De politie laat weten dat de verdachte vandaag is voorgeleid aan de rechter-commissaris.