Een muziekstudio, een huis, een villa, het kan volgens de eigenaar van een twee verdiepingen grote schuilkelder aan de Postjeskade allemaal worden gerealiseerd. Gino IJisberg kocht de bunker elf jaar geleden voor 15 1.000 euro, en verkoopt hem nu voor een vraagprijs van 1,1 miljoen euro. Heel veel geld, maar is dat het ook waard?

Hij schafte de bunker in 2011 aan omdat hij het een leuk idee vond: "Niemand wilde het kopen. Ik was jong en ik houd van geschiedenis, dus ik durfde het wel aan. Als je 22 bent en je kunt een bunker kopen, dat is wel gaaf." Wat voor verhaal er achter de bunker schuil ging had hij in eerste instantie niet door.

Al jaren houdt Kees van Leeuwen zich bezig met oude bunkers en schuilkelders, hij is ook diep in deze geschiedenis gedoken. "Het bijzondere aan deze bunkers is dat mensen niet echt weten dat ze bestaan, terwijl ze heel belangrijk hadden kunnen zijn." Het gebouwtje begon als pompstation voor de rioolzuivering, waar het jaren voor heeft gediend.

Maar in de jaren '50 was het pompstation niet meer nodig. "Een aantal jaar later bedacht de gemeente het plan om tweehonderd schuilkelders voor de bevolking te bouwen in de stad. Deze ruimte stond toch al leeg, dus in de jaren '60 is die omgebouwd."

Uiteindelijk werden het tachtig schuilkelders, maar dit is wel een speciale geweest. "De meeste kelders waren maar één verdieping. Hier moesten tachtig tot honderd mensen in passen, en dus is er een luchtfilterinstallatie op de onderste verdieping geplaatst om mensen genoeg zuurstof te geven", vertelt Van Leeuwen.

De kelders zijn nooit nodig geweest. "Gelukkig maar", vindt IJisberg. "Maar er hadden tachtig mensen in kunnen zitten", weet Van Leeuwen. "Die zouden hier een week moeten kunnen verblijven, maar ik denk dat je het hier nog geen dag uithoudt." Inmiddels verkoopt de eigenaar het stuk grond, bestaande uit de kelder en een bovengronds kavel van 70 vierkante meter, dus voor meer dan een miljoen.

"Het lijkt misschien heel veel voor zoiets waar nog weinig mee kan, maar we verkopen het juist nu er nog geen nieuwe bestemming is gekozen", zegt IJisberg. Door het nu te verkopen, kan de volgende eigenaar helemaal zelf aan de slag met de grond. Als er nu al een woonfunctie aan zou worden gegeven, moeten mensen het daarmee eens zijn, en het huis dat erop komt te staan ook nog mooi vinden. Daardoor zou er minder bouw-vrijheid zijn, zegt hij.

De makelaar speculeert over een muziekstudio: "Je kunt er 24/7 herrie maken. Als een artiest zijn huis ernaast bouwt zou het perfect zijn." Maar het bouwen van een woning gaat niet zo maar; bij de gemeente zou de bestemming moeten worden veranderd, vergunningen moeten worden aangevraagd en dan moet er ook nog erfpacht worden afbetaald. "Maar dat is bij ieder huis zo. Als je iets koopt, zijn de kosten nog hoger."

"Maar", benadrukt IJsjisberg. "We kijken goed naar wie er biedt en waar de bunker heen gaat. We vinden het belangrijk dat het niet naar bijvoorbeeld een grote ontwikkelaar gaat, er moet wel een doel achter zitten." Van Leeuwen zou het prima vinden als deze bunker verdwijnt of een ander doel krijgt: "Het is er één van vele, gelukkig blijven er dus nog meer over." Hij kent genoeg mensen die interesse zouden hebben, "maar het kost die mensen echt te veel geld als ze dit aan hun verzamelaarscollectie willen toevoegen."