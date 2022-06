De politie heeft dinsdagavond een verdachte aangehouden voor de gewapende overval op een slijterij aan het Hugo de Grootplein.

Het incident vond rond 20.45 uur plaats. Volgens de politie probeerde een man, dreigend met een mes, iets buit te maken. Vervolgens ging hij ervandoor - mogelijk op de scooter, voegt een politiewoordvoerder daaraan toe.

Het is onduidelijk of er daarbij iets is buitgemaakt en of er tijdens de overval mensen in de winkel waren. Niemand raakte bij de overval gewond.

De politie meldt nu dat het op basis van getuigenverklaringen om 21.15 uur een 21-jarige Amsterdammer heeft aangehouden. Er wordt onderzocht of de verdachte gelinkt kan worden aan eerder gepleegde overvallen.