In een slijterij aan het Hugo de Grootplein heeft dinsdagavond een gewapende overval plaatsgevonden. Het is onduidelijk of er daarbij buit is gemaakt. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Niemand raakte bij de overval gewond.

Het incident vond rond 21.00 uur plaats. Volgens de politie probeerde een man, dreigend met een vuurwapen, buit te maken. Of hem dat is gelukt, is dus nog onduidelijk. Daarna ging de man, gekleed in een zwarte jas, grijze joggingbroek en met een zwart petje, ervandoor. Mogelijk deed hij dat op de scooter, voegt een politiewoordvoerder daaraan toe. Het is onduidelijk hoeveel mensen er tijdens de overval in de winkel waren. De politie is nu ter plaatse om getuigen te horen, beelden uit te lezen. Ook de forensische opsporing is aanwezig voor onderzoek.