In Zeeburg is een man gevonden die kort daarvoor steekwonden heeft aangetroffen. Volgens de politie is de man slachtoffer van een steekpartij. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat ervan uit dat het steekincident iets voor 18.00 uur plaats heeft gevonden. Een paar minuten later werd de man met zijn verwondingen op de Gorontalostraat gevonden. Hier zakte hij in elkaar nadat hij vermoedelijk in een speeltuin iets verderop werd gestoken. Dat er op dat moment veel kinderen in de speeltuin aan het spelen waren, maakt dat er 'extra gevoeligheid op de zaak ligt', zegt de politie. Voor de mensen die het steekincident hebben gezien, is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de zaak. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er precies aan toe is.