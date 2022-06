Duizenden Joodse Amsterdammers moesten zich op 20 juni 1943 melden voor een van de laatste grote razzia's van de Tweede Wereldoorlog. Om deze mensen te gedenken is 79 jaar later op het Olympiaplein het gedenkteken Schaduwen onthuld.

De 87-jarige Rudolf maakte destijds als jongetje van 8 de razzia mee. Tijdens zijn toespraak vertelt hij hoe hij op het Olympiaplein aankwam, mensen zag huilen en vervolgens in de tram naar het Muiderpoortstation werd vervoerd. "Daar konden we plaatsnemen in de beestenwagens en werden we naar Westerbork vervoerd", vertelt hij.

Het gedenkteken, dat bestaat uit negen schaduwen, is gebaseerd op een foto die fotograaf en NSB'er Herman Heukels maakte. "Op de foto zie je een familie en daarachter zie je nog een lange rij met mensen. Ik vind het ontroerend dat de mensen hier hebben gelopen. Op deze straat. We willen die sporen een nieuw leven geven", vertelt kunstenaar Ram Katzir.

Stadsdeelbestuurder Flora Bremer was een van de initiatiefnemers van het gedenkteken. "Op deze plek zijn duizenden Joodse Amsterdammers weggevoerd. Tot vandaag was er niets wat daar aan herinnert. Ik vind het mooi van gedenktekens dat ze ook klein en onopvallend kunnen zijn. Als een soort litteken in de stad. Je hoeft er niet altijd aan te denken, maar het is er wel. En het gaat ook niet meer weg."