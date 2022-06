Bier van Heineken wordt deze zomer nog duurder. De bierbrouwer gaat kostenstijgingen doorberekenen aan horeca en supermarkten.

Dat meldt De Telegraaf. "Prijzen voor personeel, energie, grondstoffen en materialen zoals glas, vilt en installaties schieten omhoog met soms wel tientallen procenten", zegt de directeur van het Amsterdamse bedrijf tegen de krant.

Horeca zal gemiddeld 5,8 procent meer betalen en dat dus hoogstwaarschijnlijk doorberekenen aan de klanten. De prijzen worden vanaf 1 augustus daadwerkelijk verhoogd. Ondernemers zijn vandaag per brief over de prijsstijging geïnformeerd.