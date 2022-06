Toneelgroep Amsterdam gaat de naam toch wijzigen. Dat gebeurt vanwege bezwaren van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), dat dreigde met juridische stappen.

In een reactie op Facebook schrijft toneelgroep Amsterdam, dat voorheen De Warme Winkel heette, dat ITA 'jurisch sterke kaarten' heeft om hen het gebruik van de naam te ontzeggen. De naam was eerder nog van een andere toneelgroep, die in 2018 fuseerde met de Stadsschouwburg. Het geheel ging toen ITA heten.

De toneelgroep begon vorige week nog een petitie om ITA te overtuigen, maar dat heeft 'niet het gewenste resultaat opgeleverd'. "ITA blijft bij haar standpunt dat ons gebruik van de naam te verwarrend voor het publiek zou zijn."

"Wij hebben hen natuurlijk verrast met deze naamswijziging maar ook uitvoerig geschreven waarom dat volgens ons noodzakelijk en verantwoord was", vervolgt de toneelgroep. "Ook hebben we hen zowel schriftelijk als mondeling een aantal praktische en creatieve oplossingen voorgedragen om ons meningsverschil op te lossen. Soms zijn er in het leven echter problemen die onoverbrugbaar blijken."

Vrijdag maakt de groep bekend onder welke naam zij verder gaat. "Het was een mooi schaakspel, we hadden een herdersmat voor ogen maar het werd een patstelling. Verder spelen zou beider partijen en het publiek alleen maar vermoeien en een ontzettende anti-reclame zijn voor het schaken an sich."

Decennialange traditie

ITA liet vorige week nog weten dat de naam al meer dan 30 jaar gebruikt wordt en 'staat voor een decennialange traditie waarin ITA en haar voorgangers als grootschalig ensemble structureel meerdere grote zaal voorstellingen per jaar maakt en speelt'. Zowel nationaal als internationaal zou ITA nog steeds veel bekendheid hebben met de naam. Ook worden de websites toneelgroepamsterdam.nl en tga.nl nog steeds gebruikt.