In Hilversum is zondagavond een conducteur overleden op het perron nadat hij in de trein van Amsterdam naar Amersfoort onwel werd. Dat gebeurde na een opstootje met twee jongens (15 en 16) die aan het zwartrijden waren. De politie zegt graag in contact te komen met reizigers die om 22.50 uur op perron 3 in op CS waren en wellicht dezelfde trein genomen hebben en iets hebben gezien.

De politie Utrecht doet nog onderzoek naar de dood van de conducteur en laat desgevraagd weten dat het incident en het overlijden niet direct aan elkaar te linken zijn.

Duwen en trekken

De twee jongens uit Hilversum werden erop aangesproken dat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. Dat mondde uit in een woordenwisseling. Twee andere conducteurs kwamen helpen.

"Tijdens het opstootje werd er wat geduwd en getrokken", vertelt de politie. Bij aankomst op het station van Hilversum is één van de twee jongens opgepakt, de andere jongen is thuis opgepakt. Ze zijn aangehouden vanwege openlijk geweld.

Er is nog geprobeerd de conducteur te reanimeren, maar hij overleed op het perron.