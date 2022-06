"Het is een historische avond, the end of an era", aldus een geëmotioneerde bezoeker van de Marktkantine gistermiddag. Bij de nachtclub op de Jan van Galenstraat was afgelopen weekend het allerlaatste evenement. Er werd passend afscheid genomen met een dansfeest dat wel dertig uur duurde.

De meeste feestgangers die op zondagmiddag op de dansvloer staan, zijn in de loop van de ochtend binnen gedruppeld. Een enkeling gaat voor de volle dertig uur, maar de meesten zijn allang blij om een deel van het laatste feest mee te pakken. "De sfeer is nu nog goed, maar straks wordt het één grote huilpartij", zegt een feestganger die al jaren in De Marktkantine komt.

In de Marktkantine werden de afgelopen jaren niet alleen dansfeesten georganiseerd. Veel Amsterdammers kwamen er ook voor concerten of om gezamenlijk Ajax te kijken.

In april werd er nog geprotesteerd tegen de sluiting van de club. Personeel en bezoekers pleitten toen voor een extra half jaar, omdat de clubs vanwege de lockdownmaatregelen bijna twee jaar geen programma mochten draaien. De eigenaar van het pand, consortium VolkerWessels Vastgoed, hield echter voet bij stuk: 19 juni zou de laatste avond Marktkantine worden.

De club zat sinds 2014 in het historische Marcanti-pand in West. Eigenaren Eelko Anceaux en Leonardo Belloni wisten vanaf het begin dat ze het pand maar tijdelijk konden huren. Ze zijn nog op zoek naar een ander pand om een nieuw project te starten.

Op de plek van het gebouw wordt binnenkort gestart met de bouw van 'Marktkwartier West', een groot woonproject met zowel huur- als koopwoningen. Wanneer dit af is, is nog onbekend.